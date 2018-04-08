Семак: "Могли брать очки в матче с "Арсеналом", но, к сожалению, не получилось"

Теги сергей семакарсенал тулауфа

Семак: "Могли брать очки в матче с "Арсеналом", но, к сожалению, не получилось"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Смогли достаточно быстро сравнять счёт, мы играли неплохо до того момента, пока не забили. Надо играть активнее, возможность для этого есть. Периодами мы прижимались к воротам, позволяя сопернику делать много фланговых передач. В целом равная игра, счёт мог быть разным, мы могли брать очки, но, к сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующему матчу" - сказал Семак.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" – "Уфа". | http://soccernews.ru

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