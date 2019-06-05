Семак: "Могу делать предложение моей жене хоть каждый день"

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Семак: "Могу делать предложение моей жене хоть каждый день"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, зачем он сделал предложение о замужестве своей жене Анне по пути из Санкт-Петербурга в Милан.

"Мы женаты давно, а предложение Анне я могу хоть каждый день делать. Никакого развода не было, нет-нет. Предложение я сделал символично, в знак любви. А то, что все подумали, что мы развелись, так думать - это не запрещается", - сказал Семак.

Стоит отметить, что супруга тренера Анна в комментариях в инстаграме подтвердила, что они с Сергеем разводились.

У пары восемь детей: Илья (сын Сергея от первого брака), Майя (дочь Анны от первого брака), Семен, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня (приемная дочь).

Не пропустите: Семак стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры". | http://soccernews.ru
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