Семак может уйти из "Зенита" из-за конфликта с руководством клуба

Теги зенит санкт-петербургсергей семакалександр медведевалександр кокорин

Семак может уйти из "Зенита" из-за конфликта с руководством клуба

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак в скором времени может покинуть занимаемый пост, утверждает Sport24.

По информации источника, у 44-летнего специалиста возникли проблемы во взаимоотношениях с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Кроме того, Семак недоволен селекцией клуба, который пока активно не занимается комплектованием состава, несмотря на ранее предоставленные обещания.

Также тренер остался крайне разочарован ситуацией с Александром Кокориным - форварду так и не предложили новый контракт, поэтому он не вернётся в "Зенит".

Сообщается, что руководство "сине-бело-голубых" уже занялось поиском нового наставника.

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