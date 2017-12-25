Семак может возглавить "Краснодар"

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Семак может возглавить "Краснодар"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что новым главным тренером "Краснодара" может стать наставник "Уфы" Сергей Семак.

"Сброшу инсайд по будущему Шалимова и "Краснодара". Первым кандидатом туда сейчас смотрится Сергей Семак. Но это разговоры, рассказы моих коллег-журналистов. Хотя Галицкий - это довольно умный, не бедный человек. Он сделает правильный вывод.

А я бы мечтал, чтобы в "Зенит" пришел российский тренер. Надеюсь этого дождаться. Конечно, нехорошо так говорить при действующем контракте Манчини. Пусть Роберто отработает контракт, выиграет чемпионат страны, Лигу Европы и все это пройдёт замечательно. Но когда-то все-таки должен прийти россиянин. Более того, есть способные ребята из зенитовских недр. Семак прошёл основную школу как помощник тренера в "Зените". Он и стал тренером в команде, когда ушел Спаллетти", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Стоит отметить, что после 20 туров "Краснодар" занимает четвертое место в Премьер-лиге, "Уфа" находится на шестой позиции.

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