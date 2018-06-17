Семак: "Мы будем следить за Дзюбой с интересом и ждать назад после Чемпионата Мира"

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Семак: "Мы будем следить за Дзюбой с интересом и ждать назад после Чемпионата Мира"

Наставник "Зенита" Сергей Семак ждет возвращения Артема Дзюбы в клуб.

"Ждем его, конечно. Сейчас для него главная задача - выступление на Чемпионате Мира. Я с ним общался. Это праздник для любого игрока. Я очень рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил.

Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после Чемпионата Мира. Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого футболиста, его желания остаться в команде и приносить пользу.

После мундиаля я хочу видеть Дзюбу в "Зените", жду его возвращения. Как тренер - как можно раньше, как фанат сборной России - как можно позже" - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Дзюба провел в аренде в тульском "Арсенале".

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