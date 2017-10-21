Семак: "Мы расстроены результатом матча с "СКА-Хабаровском"

Теги сергей семакуфаска хабаровск

Семак: "Мы расстроены результатом матча с "СКА-Хабаровском"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился эмоциями после матча 14-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Результатом мы расстроены, так как у нас было много моментов, но футбол есть футбол. У нас также была проблема при игре на стандартах - два гола пропустили. Не смогли с этим разобраться, но в футболе всё бывает" - сказал Семак.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" – "Уфа". | http://soccernews.ru

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