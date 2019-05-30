Семак надеется, что "Зенит" продлит контракт с Кокориным

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

Напомним, что футболист с октября прошлого года находится в СИЗО, суд приговорил его к 1,5 годам тюремного заключения. При этом контракт форварда с питерским клуубом истекает ровно через месяц.

"Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре - это плохо. Все мы люди. Моё мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное. Я живу на Мойке в Санкт-Петербурге. Слышу и мат, и драки. Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки.

Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьёзных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег", - сказал Семак.

Напомним, что Кокорин вместе со своим братом Кириллом, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовал в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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