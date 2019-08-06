Семак надеется, что "Зенит" сыграет с "Барселоной"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил пожелание, что его команда сыграет товарищеский матч с основным составом "Барселоны".

"Есть планы сыграть с основой "Барселоны". Это было озвучено нашим генеральным директором. Все упирается в сроки. Такой матч надо готовить. Скорее всего, это будет в следующем календарном году", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что 6 и 9 августа молодежный состав "Зенит" и "Зенит-2" сыграют, соответственно, с молодежкой "Барселоны", а также "Барселоной В".

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