Семак напугал Дзюбу в свой день рождения
Игроки "Зенита" в шутку побили главного тренера команды Сергея Семака, которому 27 февраля исполнилось 43 года.
Семак прошел через праздничный тоннель и каждый игрок "Зенита" похлопал его по плечам и голове. Во время прохождения тоннеля Семак неожиданно остановился и в шутку накинулся с кулаками на нападающего команды Артема Дзюбу, который призывал не жалеть наставника и бить его сильнее.
Напомним, что после 17 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, на одно очко опережая "Краснодар".
30-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10