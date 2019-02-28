Семак напугал Дзюбу в свой день рождения

Игроки "Зенита" в шутку побили главного тренера команды Сергея Семака, которому 27 февраля исполнилось 43 года.

Семак прошел через праздничный тоннель и каждый игрок "Зенита" похлопал его по плечам и голове. Во время прохождения тоннеля Семак неожиданно остановился и в шутку накинулся с кулаками на нападающего команды Артема Дзюбу, который призывал не жалеть наставника и бить его сильнее.

Напомним, что после 17 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, на одно очко опережая "Краснодар".

30-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач.

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