Семак назвал цель "Зенита" в Лиге Чемпионов

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Семак назвал цель "Зенита" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что выход в плей-офф Лиги Чемпионов станет успехом для его команды.

"Конечно, мы растем как команда. Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется все большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом", – приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.

После двух туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав четыре очка. В 3-м туре петербургский клуб на выезде сыграет с "РБ Лейпциг". Матч состоится 23 октября.

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