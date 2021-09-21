Семак назвал диагноз травмированного Азмуна
Фото сайт РПЛ
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о характере травмы и сроках восстановления форварда Сердара Азмуна.
"Азмун не полетел в Казань из-за травмы. У него мышечная проблема - воспаление. Провели обследование, ничего критичного нет. Надеемся, что отделаемся небольшим сроком восстановления. Может быть, к следующей игре он будет готов", - цитирует Семака "Р-Спорт".
Следующий матч "Зенит" проведёт 25 сентября против "Крыльев Советов".
В текущем сезоне 26-летний Азмун провёл за "сине-бело-голубых" 9 игр и забил 6 голов.
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