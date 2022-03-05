Семак назвал диагноз травмированного Одоевского

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак раскрыл подробности повреждения вратаря Даниила Одоевского.

"Одоевский на какое-то время выбыл – к сожалению, у него разрыв связок пальца, поэтому какое-то время он точно пропустит", - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".

19-летний футболист травмировался на разминке перед кубковой игрой с "КАМАЗом" (6:0).

В текущем сезоне Одоевский сыграл за "Зенит" 2 матча, в которых пропустил 2 гола.

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