Семак назвал двух капитанов "Зенита"

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Семак назвал двух капитанов "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал двух капитанов своей команды в сезоне 2018/19.

"Cитуация ясна. В предсезонке был Анюков, против "Енисея" он не играл, поэтому выводил команду Иванович. У нас два капитана, в зависимости от того, кто сколько будет играть, тот и будет чаще носить капитанскую повязку" - сказал Семак.

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