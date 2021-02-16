Семак назвал фаворита в матче "Барселона" - ПСЖ

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ. Напомним Семак выступал в качестве игрока за парижский клуб.

"Такой матч как "Барселона" — ПСЖ обязательно нужно смотреть. Это будет интересное противостояние. Пока не решил, за кого буду болеть. Но обе команды мне импонируют: в ПСЖ я играл, а "Барселоне" долгое время симпатизировал. Победит та команда,которая больше этого заслуживает.

Судя по информационному фону, ПСЖ является фаворитом матча. Но каждая игра — отдельная история. У "Барселоны" есть Месси, от его игры всегда многое зависит. Учитывая, какие составы играют, думаю, что будет много забитых мячей", — цитирует Семака Metaratings.ru.