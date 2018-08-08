Семак назвал главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Семак назвал главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионствоГлавный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак назвал главных конкурентов своей команды в борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Кто главный соперник "Зенита" в борьбе за чемпионство? Не может быть никакой недооценки. Все московские клубы очень серьезно укомплектованы. До окончания трансферного окна не совсем правильно говорить, как будет. Мы не знаем, кто и как еще может усилиться. Вообще, вы знаете мою политкорректность. Вопросов много - ни одного хорошего ответа. Я извиняюсь, но такая у меня работа.

Добавим к московским клубам крепкие "Рубин", "Краснодар" и "Ростов", у которого сейчас амбиции Валерия Георгиевича - быть на первом месте, о чем мы уже слышали. Объем команд, которые мечтают выиграть чемпионат, достаточно велик. Это правильно, это хорошо", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Спорт24.

Напомним, Семак рассказал о ситуации с восстановлением Кокорина и Маммана. | soccernews.ru

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