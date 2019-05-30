Семак назвал идеальную позицию для Дзюбы в "Зените"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как он предпочитает использовать нападающего Артема Дзюбу после прихода в команду форварда Сердара Азмуна.

"Весеннюю позицию Дзюбы я считаю идеальной для него: именно в подыгрыше. Та же история с Дриусси: он же нападающий второго темпа, который играет на фланге и учится отрабатывать в обороне. Есть вопросы к оборонительным действиям, есть еще вопросы, которые предстоит решить", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что Дзюба стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

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