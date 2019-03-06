Семак назвал игроков, которые не смогут помочь "Зениту" в матче с "Вильярреалом"

Теги сергей семаквильярреалзенит санкт-петербург

Семак назвал игроков, которые не смогут помочь "Зениту" в матче с "Вильярреалом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем с "Вильярреалом" в рамках 1/8 Лиги Европы. Об этом сообщает Sport24.

Специалист отметил, что команде не смогут помочь Клаудио Маркизио и Александр Ерохин. 

"Из тех, кто заявлен на Лигу Европы, мы точно не увидим на поле Маркизио и Ерохина. Их в ближайшее время не увидим на поле", - сказал Семак. 

Напомним, матч пройдет завтра, 7 марта, в Петербурге. Начало - 20:55 мск.

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