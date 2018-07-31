Семак назвал лучшего игрока "Зенита" в матче с "Енисеем"

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Семак назвал лучшего игрока "Зенита" в матче с "Енисеем"Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак назвал лучшего игрока своей команды в матче стартового тура РФПЛ против "Енисея".

"Играет команда, и выделять какого-то отдельного футболиста по этому матчу тяжело. Каждый внес свою лепту. Но если нужно отметить кого-то одного, то, естественно, Кузяев вышел на замену и внес весомый и своевременный вклад в результат команды", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Семак рассказал о своих трансферных предпочтениях. | soccernews.ru

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