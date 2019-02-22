Семак назвал переломный момент матча "Зенит" - "Фенербахче"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак назвал переломный момент ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

"Финальный свисток. Он переломил всё, потому что мы перестали нервничать. Счёт ведь был скользким, а других явных переломных моментов я не видел", - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Фенербахче" со счётом 3:1 после минимального поражения в гостевом матче.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 15:00 мск.

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