Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в заявке "Зенита" на матч с "Томью"

Стало известно, почему форвард "Зенита" Артём Дзюба пропускает матч 1/8 финала Кубка России против "Томи".

Как сообщил наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак, футболист отсутствует в заявке по медицинским показаниям.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Питерцы с 13-й минуты обыгрывают "Томь" благодаря голу Игоря Смольникова.

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