Семак назвал причину поражения "Зенита" от "Ростова" в Кубке России

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Семак назвал причину поражения "Зенита" от "Ростова" в Кубке России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом", который завершился со счетом 1:3.

"Настоящая кубковая игра с взаимными шансами на победу. Момент со вторым голом все предрешил. В концовке нам не повезло. Третий мяч ничего не решал, мы уже отправили наших больших нападающих вперед.

У нас очень сложный график. У кого-то есть проблемы со здоровьем: у Паредеса повреждение. У Дзюбы такой график, что ему сложно, поэтому выпустили его только конце. Те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки, конечно, устали", - приводят слова Семака российские СМИ.

Благодаря этой победе "Ростов" вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Краснодаром".

Что касается "Зенита", то клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате России с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя, а в Лиге Европы занимает первое место в своей группе.

Не пропустите: "Ростов" побеждает "Зенит" и выходит в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

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