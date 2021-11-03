Семак назвал причину поражения "Зенита" в гостевом матче с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о поражении своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:4).

"Не получилось прежде всего надежно сыграть в обороне. Очень много позволяли сопернику создавать. Когда появилось пространство во втором тайме у того же Кьезы, разбирались, обыгрывали часто наших игроков один в один. Ничего сверхъестественного не случилось. Более сильная команда сегодня победила.

Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Я думаю, то, что смогли забить в конце, уйти от крупного поражения, это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по поводу сегодняшнего матча", – сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" с тремя очками в четырех матчах остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Следующий матч российский клуб проведет 23 ноября на выезде с "Мальме".

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