Семак назвал причину провала "Зенита" в Лиге чемпионов в предыдущих сезонах
Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему петербургский клуб неудачно выступал в Лиге чемпионов в предыдущих сезонах.
Первый сезон при мне, к сожалению, не получился, хотя выступили неплохо по очкам. На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус – у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают – уже проблема. Для нас очень важно, чтобы все были в строю.
Две прошедшие игры Лиги чемпионов этого сезона сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с "Челси" хотелось большего, но не получилось. Что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй матч тоже сложился хорошо", - сказал Семак в программе "Циммес-Шоу" на "Радио Зенит".
Напомним, что в сезоне-2019/2020 "Зенит" с семью очками занял последнее место в своей группе. В прошлом сезоне петербургский клуб также финишировал на четвертом месте в группе, но набрал всего одно очко.
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