Семак назвал причину разгромного поражения "Зенита" от "Брюгге"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о причинах гостевого поражения от "Брюгге" со счётом 0:3 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"План на игру был - играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты. Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно. Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму к матчам чемпионата России. По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче", - сказал Семак.

"Зенит" проиграл четвёртый матч из пяти в текущем розыгрыше ЛЧ и досрочно занял последнее место в группе.

Помимо "Брюгге" соперниками "сине-бело-голубых" по квартету являются "Лацио" и дортмундская "Боруссия". С последними команда ещё сыграет на следующей неделе.

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