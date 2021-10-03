Семак назвал причину сенсационного поражения "Зенита" в матче с "Сочи"

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (1:2).

"Про судейство или хорошо, или ничего. Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально, я думаю, до мяча курьезного, который сами себе привезли. После этого, конечно, уже игра пошла на встречных курсах, хотели выиграть, пропустили. Могли забить, могли и еще пропустить, потому что игра такая открытая была. Переломный момент – это, наверное, мяч, который мы пропустили из-за наших ошибок", - сказал Семак в эфире "Матч Премьер".

Напомним, что "Зенит" больше тайма играл вдесятером из-за удаления Сердара Азмуна, который в борьбе за мяч ногой ударил голкипера "Сочи" Сослана Джанаева.

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