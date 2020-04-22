Семак назвал самого сложного соперника в своей карьере

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в бытность игроком для него самым сложным соперником была "Барселона".

"Сложнее всего было играть против "Барселоны", когда я играл за "Рубин". Там были Месси, Хави, Иньеста. Это было архисложно. Тем не менее сыграли достаточно успешно — один раз даже выиграли. Дважды попадали в группу с ними и выглядели достойно. Статистика для "Рубина" получилась достаточно неплохой в противостоянии с "Барселоной", – приводят слова Семака российские СМИ.

"Рубин" и "Барселона" встречались между собой четыре раза. Команды одержали по одной победе и дважды была зафиксирована ничья. Разница мячей 4-3 в пользу каталонского клуба.

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