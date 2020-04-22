Семак назвал самого сложного соперника в своей карьере
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в бытность игроком для него самым сложным соперником была "Барселона".
"Сложнее всего было играть против "Барселоны", когда я играл за "Рубин". Там были Месси, Хави, Иньеста. Это было архисложно. Тем не менее сыграли достаточно успешно — один раз даже выиграли. Дважды попадали в группу с ними и выглядели достойно. Статистика для "Рубина" получилась достаточно неплохой в противостоянии с "Барселоной", – приводят слова Семака российские СМИ.
"Рубин" и "Барселона" встречались между собой четыре раза. Команды одержали по одной победе и дважды была зафиксирована ничья. Разница мячей 4-3 в пользу каталонского клуба.
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|Команда
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|Краснодар
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|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20