Семак назвал сильные стороны "Лацио"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказа о сильных сторонах "Лацио", с котором его команда встретится в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.



"Конечно, "Лацио" умеет контролировать мяч, когда это нужно, обладает очень опытным составом, есть много футболистов с хорошим списком матчей и клубов. Они умеют контролировать мяч, умеют играть в быстрых атаках. Всё зависит от того, насколько соперник позволяет это делать. Всё зависит от нас, насколько сможем играть активно и агрессивно, чтобы мешать контролировать мяч. Но, в любом случае, контроль мяча - не главное. Самое важное - забитые мячи и победы", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

После 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F. Завтра, 24 ноября, подопечные Семака сыграют на выезде с "Лацио". Начало игры - в 23:00 (мск).

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