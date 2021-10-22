Семак назвал сильные стороны "Спартака"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал оценку ближайшему сопернику своей команды - московскому "Спартаку".
"Спартак" силён контратаками, "Спартак" силён в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре (от "Лестера" в Лиге Европы - примечание Soccernews), это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот.
Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться", - сказал Семак.
"Зенит" примет "Спартак" в воскресенье, 24 октября, в 19:00 по московскому времени.
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