Семак назвал сроки восстановления Ракицкого

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда в строй вернётся центральный защитник Ярослав Ракицкий.

"Что касается Ракицкого, то надеялись, что он сможет сыграть. Его повреждение несерьёзное, но посоветовались с врачами и решили, что со следующей неделе он будет заниматься в общей группе", - сказал Семак.

Из-за травмы 31-летний Ракицкий не появлялся на поле с 30 августа.

В текущем сезоне украинец провёл за "Зенит" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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