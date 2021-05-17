Семак назвал странную причину неудач "Зенита" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербургский клуб не выходит из группы в Лиге Чемпионов, так как у него нет такого пункта в контракте.

"После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится – да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что "Зенит" должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит", – сказал Семак в интервью Нобелю Арустамяну в программе "Инсайдеры".

"Зенит" дважды участвовал в Лиге Чемпионов под руководством и оба раза занимал в группе четвертое место. В 12 матчах петербургский клуб одержал 2 победы.

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