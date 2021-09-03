Семак назвал задачу "Зенита" в еврокубках

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал, какая цель стоит перед командой в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубые" являются единственным представителем РПЛ в текущем розыгрыше главного еврокубка.

Соперниками россиян станут "Челси", "Ювентус" и "Мальме".

"Челси" - мегафаворит, "Ювентус" тоже не нуждается в представлении. "Мальме" - клуб, с которым мы можем играть. Перед нами стоит задача попасть в еврокубковую весну. С какого места? Хотелось бы пробиться дальше в Лиге Чемпионов", - сказал Семак.

С заявкой "Зенита" на групповой этап ЛЧ можно ознакомиться по ссылке.

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