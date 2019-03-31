Семак не исключил переход Сутормина в "Зенит"

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Семак не исключил переход Сутормина в "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что клуб может приобрести полузащитника "Оренбурга" Алексея Сутормина

"Сутормин мне нравится. Вероятность переговоров между клубами будем обсуждать позже. Он ключевой игрок для "Оренбурга" и проводит очень хороший сезон", - приводят слова слова Семака российские СМИ.

25-летний Сутормин является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за "Оренбург" 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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