Семак не исключил продажу Барриоса

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе допустил возможный уход хавбека Вильмара Барриоса, который только в феврале присоединился к команде.

"Мы можем рассмотреть предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе как тот же Паредес. Абсолютно нормально, когда клуб отпускает игрока в такой ситуации", - сказал Семак.

"Зенит" купил Барриоса у "Бока Хуниорс" во время зимнего трансферного окна за 15 миллионов евро.

25-летний хавбек провёл за "сине-бело-голубых" 14 матчей и забил 1 гол.

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