Семак не исключил возможного появления еще одного нового футболиста в "Зените"

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Семак не исключил возможного появления еще одного нового футболиста в "Зените"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о последних трансферах клуба.

"Клуб совершил прекрасные трансферы. Азмун, Барриос и Ракицкий - достаточно опытные футболисты, которые сделают нашу команду еще более сильной.

У нас была возможность дозаявить в Лиге Европы трех футболистов и мы воспользовались ею. Однако в РПЛ мы еще можем совершить маневр. Возможно, "Зенит" подпишет еще одного футболиста" - приводят слова Семака российские СМИ.

После 17 туров "Зенит" лидирует в РПЛ опережая ближайшего преследователя всего на одно очко.

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" ожидает противостояние с "Фенербахче".

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