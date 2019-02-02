Семак не исключил возможного появления еще одного нового футболиста в "Зените"
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о последних трансферах клуба.
"Клуб совершил прекрасные трансферы. Азмун, Барриос и Ракицкий - достаточно опытные футболисты, которые сделают нашу команду еще более сильной.
У нас была возможность дозаявить в Лиге Европы трех футболистов и мы воспользовались ею. Однако в РПЛ мы еще можем совершить маневр. Возможно, "Зенит" подпишет еще одного футболиста" - приводят слова Семака российские СМИ.
После 17 туров "Зенит" лидирует в РПЛ опережая ближайшего преследователя всего на одно очко.
В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" ожидает противостояние с "Фенербахче".
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
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|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10