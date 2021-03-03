Семак не считает сборную России фаворитом на Евро-2020

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Семак не считает сборную России фаворитом на Евро-2020Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, оценил шансы сборной России на турнире.

"На данный момент нас нельзя назвать фаворитами. Мы, болельщики, хотим видеть стремление к победе, чтобы команда отдавала все силы ради победы. Если болельщики это увидят - это уже полдела. Все вместе будем следить", - заявил специалист.

Напомним, на групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В. Соперниками россиян станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии.

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