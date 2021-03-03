Семак не считает сборную России фаворитом на Евро-2020
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, оценил шансы сборной России на турнире.
"На данный момент нас нельзя назвать фаворитами. Мы, болельщики, хотим видеть стремление к победе, чтобы команда отдавала все силы ради победы. Если болельщики это увидят - это уже полдела. Все вместе будем следить", - заявил специалист.
Напомним, на групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В. Соперниками россиян станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии.
Читать также: В РФС рассказали о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020 | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
Лента новостей
-
Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"
-
В "Тамбове" погасили часть долга перед некоторыми игроками
-
Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт
-
Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой
-
"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга"
-
Назван лучший игрок "Зенита" в феврале
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
Экс-защитника сборной Италии приговорили к тюремному сроку
-
"Сочи" готовит новый контракт для Нобоа
-
"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"
-
Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи
-
Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
-
Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"
-
Игрок "Спартака" опубликовал трогательные фото с беременной невестой
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1