Семак не считает сборную России фаворитом на Евро-2020

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, оценил шансы сборной России на турнире.

"На данный момент нас нельзя назвать фаворитами. Мы, болельщики, хотим видеть стремление к победе, чтобы команда отдавала все силы ради победы. Если болельщики это увидят - это уже полдела. Все вместе будем следить", - заявил специалист.

Напомним, на групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В. Соперниками россиян станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии.