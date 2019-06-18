Семак не считает себя идеальным тренером

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Семак не считает себя идеальным тренером

Наставник "Зенита" Сергей Семак в эфире программы "Вечерний Ургант" высказался о мнении общественности касательно себя.

"Никто не говорит обо мне плохо? Развею мифы. Никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер", - сказал Семак.

Год назад 43-летний специалист возглавил "Зенит" и с первой попытки выиграл с командой чемпионат России.

Ранее стало известно, что Семак поборется за премию "Открытие года" по версии журнала GQ. Также он стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры" по итогам 2019 года.

Не пропустите: Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел". | http://soccernews.ru
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