Семак не считает себя идеальным тренером
Наставник "Зенита" Сергей Семак в эфире программы "Вечерний Ургант" высказался о мнении общественности касательно себя.
"Никто не говорит обо мне плохо? Развею мифы. Никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер", - сказал Семак.
Год назад 43-летний специалист возглавил "Зенит" и с первой попытки выиграл с командой чемпионат России.
Ранее стало известно, что Семак поборется за премию "Открытие года" по версии журнала GQ. Также он стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры" по итогам 2019 года.
Не пропустите: Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20