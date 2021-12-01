Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"

Теги лионель мессисергей семакроберт левандовскизолотой мяч

Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги "Золотого мяча".

— Месси вновь стал обладателем "Золотого мяча". Справедливо или ваши симпатии были на стороне Левандовского?

— Что касается календарного года, то вторая его часть не самая удачная для Месси. Левандовски демонстрировал более стабильный уровень. Но надо понимать, что Левандовски с точки зрения его результатов и качества — это, безусловно, лучший игрок на данный момент. Месси — уникальный футболист. И, естественно, все привыкли, что он получает награды. И тот короткий период, который он не так ярко играл, возможно, ввел в заблуждение. 

Я бы только порадовался за Левандовского, если бы он выиграл "Золотой мяч". Думаю, 100% он его заслужил. Но бросить камень в сторону Месси у меня тоже язык никогда не повернется, — сказал российский специалист

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