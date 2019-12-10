Семак: "Не верю, что "РБ Лейпциг" и "Лион" могут договориться об исходе матча"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассчитывает, что исход матча "Лион" - "РБ Лейпциг" определит исключительно спортивная составляющая.

Если в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "ткачи" обыграют "быков", то питерская команда вне зависимости от результата в своём поединке не пройдёт в плей-офф турнира.

"Не верю, что "РБ Лейпциг" и "Лион" могут договориться. "РБ Лейпциг" тоже принципиально выходить с первого места. Несмотря на то, что "РБ Лейпциг" уже в плей-офф, для них важно, как закончится групповая стадия", - сказал Семак.

Матч "Лион" – "РБ Лейпциг" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. Параллельно в Лиссабоне "Зенит" будет играть с "Бенфикой".

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