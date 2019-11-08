Семак: "Не заметил, что календарь или судьи благоволят "Зениту"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак считает, что обвинения в адрес клуба касательно привилегированного положения в РПЛ безосновательны.
"Это всё эмоции. Считаю, к "Зениту" относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят. Вот был разговор, что в матче с "Оренбургом" арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с "Локомотивом" не поставили пенальти уже в ворота "железнодорожников" - хотя на той встрече работал ВАР.
Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему ВАР не стал изучать эпизод в начале матча с "Локо"? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше. Или возьмём прошлый год, когда в игре со "Спартаком" Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам.
Это моё личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, "Зенит" был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол", - сказал Семак.
Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России, а в текущем - лидирует в РПЛ по итогам первого круга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13