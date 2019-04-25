Семак не знает, сколько пропустит Маркизио

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак затруднился назвать сроки восстановления полузащитника своей команды Клаудио Маркизио.

"Сложно сказать, сколько продолжится реабилитация. С одной стороны, операция может показаться не такой сложной, с другой - есть много "но". Позже подробно скажем по срокам. В этом сезоне он точно не выйдет", - сказал Семак.

Ранее итальянская пресса сообщила, что 33-летний Маркизио выбыл на три месяца.

Напомним, что футболист перенёс операцию на колене. Из-за проблем со здоровьем он не играл с 12 февраля.

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