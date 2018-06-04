Семак: "Немного грустно покидать "Уфу"

1 Теги зенит санкт-петербургсергей семакуфа

Семак: "Немного грустно покидать "Уфу"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о работе в "Уфе".

"Есть небольшая грусть, оставлять команду, город, к которому привыкли я и моя семья. Но прекрасно понимаю, что для меня это все-таки шаг вперед. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы сделать что-то хорошее для моего нового клуба.

Лига Европы? Это результат общего тяжелого ежедневного труда. Надеюсь, что это послужит толчком к развитию футбола, строительству нового стадиона, улучшению инфраструктуры и вниманию со стороны фанатов, журналистов - всех тех, кому небезразличен футбол" - приводят слова Семака российские СМИ.

Читайте также: Семак: "Сборной России абсолютно по силам выйти из группы на Чемпионате Мира". | http://soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Семак: "Немного жаль оставлять Уфу ... но мне предложили хорошее бабло".

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов