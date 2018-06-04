Семак: "Немного грустно покидать "Уфу"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о работе в "Уфе".

"Есть небольшая грусть, оставлять команду, город, к которому привыкли я и моя семья. Но прекрасно понимаю, что для меня это все-таки шаг вперед. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы сделать что-то хорошее для моего нового клуба.

Лига Европы? Это результат общего тяжелого ежедневного труда. Надеюсь, что это послужит толчком к развитию футбола, строительству нового стадиона, улучшению инфраструктуры и вниманию со стороны фанатов, журналистов - всех тех, кому небезразличен футбол" - приводят слова Семака российские СМИ.

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