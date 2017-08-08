Семак: "Ничья между "Амкаром" и "Уфой" - закономерный итог"



Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал ничейный результат с "Амкаром" (0:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

"Конечно, мы понимали, что будет сложно, так как "Амкару" нужно набирать очки и им терять нечего. Два дня между играми – недостаточно для восстановления. В целом равная игра и закономерный итог", – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".

После этого матча "Уфа" догнала идущий на четвертом месте в Премьер-лиге "Ахмат".

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