Семак: "Ничья с лидером - неплохой результат"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в сегодняшнем матче РФПЛ против московского "Локомотива".

"В первом тайме больше контролировали мяч, во втором территорией владел "Локо". В обороне сыграли неплохо, при выходе в атаку много ошибались - после этого зачастую и возникала острота у наших ворот. В атаке сыграли ниже своих возможностей. В целом, ничья с лидером - неплохой результат, но надо работать над атакой, чтобы создавать больше моментов. Сегодня не могу быть недовольным - все-таки территориальное давление "Локо" было ощутимое. Мы должны быть довольны ничьей", - цитирует наставника "горожан" sport24.ru.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Уфой" завершился нулевой ничьей.