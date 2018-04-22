Семак: "Ничья с лидером - неплохой результат"

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Семак: "Ничья с лидером - неплохой результат"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в сегодняшнем матче РФПЛ против московского "Локомотива".

"В первом тайме больше контролировали мяч, во втором территорией владел "Локо". В обороне сыграли неплохо, при выходе в атаку много ошибались - после этого зачастую и возникала острота у наших ворот. В атаке сыграли ниже своих возможностей. В целом, ничья с лидером - неплохой результат, но надо работать над атакой, чтобы создавать больше моментов. Сегодня не могу быть недовольным - все-таки территориальное давление "Локо" было ощутимое. Мы должны быть довольны ничьей", - цитирует наставника "горожан" sport24.ru.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Уфой" завершился нулевой ничьей

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