Семак: "Нужно четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал понять, что для окончания строительства команды ещё нужно время.

"У каждой команды есть свои проблемы, которые нужно решать шаг за шагом. Мы стараемся использовать сильные качества наших игроков. Мы рады любому усилению. Сейчас мы оптимизировали состав. Следующий этап - точечное усиление. Нужно два года, четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть", - сказал Семак.

Этим летом "Зенит" потратил на усиление состава 57,7 миллионов евро. Самая крупная сделка - покупка у "Барселоны" бразильца Малкома за 40 миллионов.

В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стали чемпионами России. В текущей кампании команда набрала 14 очков в семи турах и делит лидерство с "Краснодаром", "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом".

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