Семак: "Нужно четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак: "Нужно четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал понять, что для окончания строительства команды ещё нужно время.

"У каждой команды есть свои проблемы, которые нужно решать шаг за шагом. Мы стараемся использовать сильные качества наших игроков. Мы рады любому усилению. Сейчас мы оптимизировали состав. Следующий этап - точечное усиление. Нужно два года, четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которую я хочу видеть", - сказал Семак.

Этим летом "Зенит" потратил на усиление состава 57,7 миллионов евро. Самая крупная сделка - покупка у "Барселоны" бразильца Малкома за 40 миллионов.

В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стали чемпионами России. В текущей кампании команда набрала 14 очков в семи турах и делит лидерство с "Краснодаром", "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом".

Не пропустите: Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20

Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов