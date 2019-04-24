Семак о матче с "Динамо": "Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные"
Наставник "Зенита" Сергей Семак в эфире канала "Матч Премьер" рассказал, что думает о победном матче своей команды с московским "Динамо" в рамках 25-го тура РПЛ (2:0).
"Команда соперника очень хорошо оборонялась и числом, и умением. Сложно вскрывать глубокую оборону. Во втором тайме чуть изменили игру, стало побольше моментов. Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные.
У "Динамо" свои задачи, у нас - свои. Обе команды играли на максимуме. Второй тайм мне больше понравился. Это заслуженная трудовая победа. Было тяжело и физически: у нас есть опытные футболисты, которым сложно играть по три матча в неделю. Где-то то через "не могу" смогли дожать соперника. Они тоже подустали - без мяча сложно работать. Мы могли еще забить", - отметил Семак.
"Зенит" является лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13