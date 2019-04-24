Семак о матче с "Динамо": "Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные"

Наставник "Зенита" Сергей Семак в эфире канала "Матч Премьер" рассказал, что думает о победном матче своей команды с московским "Динамо" в рамках 25-го тура РПЛ (2:0).

"Команда соперника очень хорошо оборонялась и числом, и умением. Сложно вскрывать глубокую оборону. Во втором тайме чуть изменили игру, стало побольше моментов. Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные.

У "Динамо" свои задачи, у нас - свои. Обе команды играли на максимуме. Второй тайм мне больше понравился. Это заслуженная трудовая победа. Было тяжело и физически: у нас есть опытные футболисты, которым сложно играть по три матча в неделю. Где-то то через "не могу" смогли дожать соперника. Они тоже подустали - без мяча сложно работать. Мы могли еще забить", - отметил Семак.

"Зенит" является лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 балла.

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