Семак - о матче с "Крыльями Советов": "Давление, безусловно, чувствуется"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).

"Это футбол, все бывает. Конечно, мы не ожидали, но такое случается. После 3:0 отыгрываются и побеждают. При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении. Давление, безусловно, чувствуется. Тем не менее, абсолютно заслуженная победа", - отметил Семак.

Стоит отметить, что до чемпионства сине-бело-голубы осталось 4 очка.

"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.

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