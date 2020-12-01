Семак о матче с "Уралом" без зрителей: "Странности случаются, но решения принимаем не мы"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о возможности провести матч 17-го тура РПЛ без зрителей на трибунах.

"Мы только за то, чтобы болельщики были на каждом матче - и домашнем, и выездном. Но решения принимаем не мы. Странности в нашей жизни случаются достаточно часто. У нас нет ответа на этот вопрос.

Нам важны болельщики, важно, чтобы они присутствовали на арене, но решение принимают власти", - цитирует Семака "СЭ".

Матч "Зенит" - "Урал" состоится 5 декабря на "Газпром Арене". Начало - в 19:00 (мск).

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