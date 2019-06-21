Семак - о матче с "Ваккером": "Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о победном матче своей команды над австрийским "Ваккером" (6:1).

"Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте. Кому-то из игроков нужно прочувствовать игровой ритм, кому-то - добирать функциональное состояние. Тренерам необходимо проверить какие-то связки и дать возможность всем в равной степени дать возможность набрать игровую форму для того, чтобы готовиться к сезону", - сказал Семак.

Напомним, 43-летний специалист возглавил "Зенит" летом 2018 года. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России.

А еще: "Зенит" в контрольном матче разгромил австрйиский "Ваккер"| http://soccernews.ru