Семак - о поражении "Зенита": "Катастрофы никакой нет"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (0:3).
"Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. "Зенит" вернулся в Лигу чемпионов после длительного отсутствия. Мы понимали, насколько нам сложно, приложили усилия, постарались выйти из группы. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем сильнее. Катастрофы никакой нет", - сказал Семак.
Таким образом, "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. "Бенфика" с таким же количеством очков расположилась на 3 месте и продолжит в Лиге Европы.
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