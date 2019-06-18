Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел"

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, как изменилось настроение футболистов в самолете, когда они узнали о том, что стали чемпионами России. 

"Меняется полет. Сложно усидеть на одном месте. Игра закончилась, но пилот выходил на связь с Землей чуть позже. Десять минут ожидания. Самые пронырливые стояли у двери. Он объявил результат и все поняли без слов. Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел", - сказал тренер.

Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство 4 мая, когда "Локомотив" проиграл "Арсеналу".

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